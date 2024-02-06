東山區公所與各里里長送獨老年菜。（張毓翎攝）

台南市東山區公所關懷轄內弱勢獨居老人，與各里里長合作，連續3年為他們送年菜，今年總共捐贈149戶，除了有適合長輩牙口的6道澎湃年菜；市議員蔡育輝稱讚東山區公所贈年菜給獨老的想法，他說，希望市府能加以推廣，或其他重要節日也能舉辦。

東山區長呂煌男表示，獨居長者長期因無子女或是子女不在身旁，生活大小事通常都講求簡單、方便，吃飯時常有吃就好、方便就好，身體狀況好的時候還能自食其力，一旦出狀況、生病了，自理日常生活起居的能力會大不如前。

呂煌男說，考量春節期間許多店家都沒營業，獨居長輩不好採買食物，他在東山區擔任區長的第一年，即舉辦這項送年菜給獨老的活動，長輩們只需簡單加熱步驟即可馬上可以享用，解決年節期間吃的問題。

公所表示，這次準備的年菜，包含長輩非常喜歡吃的豬腳、補身體的雞湯、蘿蔔糕等應景年菜，市議員沈家鳳也捐贈枴杖傘給每一戶，希望藉由送年菜的活動，讓家庭情況較特殊、弱勢的獨居長輩，能度過一個溫暖、溫馨的年節。