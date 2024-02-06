高雄市警方接獲前鎮區康定路一帶疑有聚賭情事，深夜常有多名外地人出沒，於6日凌晨2時許，強勢破獲藏匿於民宅內的天九牌職業賭場，當場查獲主持人林男、負責把風的翁男及賭客蔡姓男子等共計17人，並查扣賭具、抽頭金新臺幣1300元、賭資新臺幣3萬1500元等證物，全案於警詢後分別依刑法賭博罪移送偵辦及社會秩序維護法裁處，除此之外，現場另查獲1名通緝犯，一併解送地檢署歸案。
前鎮分局於1月下旬接獲民眾檢舉轄內康定路一帶民宅，深夜常有多名外地人出沒、疑有賭博行為，經警方多日蒐集相關事證後，見時機成熟，於6日凌晨2時40分，持搜索票，強勢破門進入該民宅內，警方大喊「攏賣造！」，雖然現場賭徒趁隙將天九牌丟進垃圾桶內，仍逃不過警方查緝。
現場破獲膠質天九牌職業賭場，並查獲主持人50歲林男、負責把風70歲翁男及賭客蔡姓男子等共計17人，並查扣賭具膠質天九牌一副、骰子、夾子、號碼牌各一批、抽頭金新臺幣1300元、賭資新臺幣3萬1500元等證物，全案於警詢後分別依刑法賭博罪移送偵辦及社會秩序維護法裁處，另外，現場1名47歲賭客吳男為違反廢棄物清理法通緝身分，一併解送地檢署歸案。
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