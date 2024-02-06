洋蔥是料理中常見配角，其又有「蔬菜皇后」的美稱，能為身體帶來許多正面影響。對此，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，洋蔥富含纖維和植化素，具降低血糖、保健骨骼、清除血管自由基、減緩過敏症狀、改善便秘等作用，更有研究指出，每周吃2次洋蔥能顯著降低大腸癌的發生率。她並分享洋蔥買回家可做成「洋蔥冰磚」，容易保存且使用方便，像是炒蛋、蒸魚、滷肉等，隨時都可用來代替糖。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文推崇洋蔥是優質好食材，並盤點以下6大好處，值得於日常飲食中多多攝取：

1、降低血糖：洋蔥含有一種特殊的有機硫化物「APDS」，能讓身體胰島素濃度增加，幫助血糖的利用，因此具有降低血糖的功能。此外，洋蔥還含有鉻，也是胰島素發揮作用時不可缺乏的元素。因此，洋蔥是血糖偏高者、糖尿病患者很好的蔬菜。

2、保健骨骼：洋蔥含有一種特別的胜肽鍵「GPCS」，能抑制噬骨細胞的活性，並刺激成骨細胞的活性，從而防止骨質流失。因此，洋蔥對於成長中的孩童、更年期婦女，都是保健骨骼的好蔬菜。

3、遠離癌症：洋蔥中的檞皮素及山奈酚，都是抗癌好夥伴，此2種植物化學物質一起作用具有協同效果。有研究發現，若每周吃2次洋蔥，能顯著降低大腸癌的發生率；另外，常吃洋蔥對其它的癌症也有預防效果。

4、有益心血管：洋蔥中所含的類黃酮素如檞皮素及山奈酚等，都是很好的抗氧化劑，能清除血管自由基、保持血管彈性，經常吃洋蔥能保持血管健康。

5、減緩過敏症狀：洋蔥中的木犀草素及檞皮素，都能抑制引起過敏反應的組織胺分泌，若為經常打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、甚至氣喘的人，可試著多吃一點洋蔥，以減緩不適症狀。

6、改善便秘：洋蔥中含有特殊的寡醣，能讓腸道中的好菌大量繁殖、使壞菌減少。當腸道中好菌較多時，就能刺激腸胃蠕動，改善便秘症狀。

進一步談及洋蔥該如何保存，吳映蓉推薦不妨做成洋蔥冰磚，首先將洋蔥切一切，接著倒入少許油到鍋中，並放入切好的洋蔥炒一下，再轉最小火，蓋鍋子讓它燜到軟爛；之後打開鍋蓋，將火轉大一點，繼續炒洋蔥至顏色變深、水有點收乾，即可關火。待冷卻後，分裝放入冷凍庫，等有需要時再拿出來使用就好，如炒蛋、蒸魚、滷肉等，隨時都可以用來代替糖。