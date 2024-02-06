【全程字幕】韓國瑜朝野協商處女秀商定開議日 傅崐萁大讚非常圓滿：給韓院長打100分 @ChinaTimes

立法院新會期首次朝野協商，三黨達成共識，確定在2月20日開議。昨也是立法院長韓國瑜的處女秀，對此國民黨團總召傅崐萁大讚，韓院長第一次主持的朝野協商非常圓滿，不只把過去傳言、紛紛擾擾都釐清，也訂定大年11，2月20號開議，這是歷年來最早開議的一次，要給韓院長打一百分。

傅崐萁說，昨日第一次朝野協商，韓國瑜離開立法院約23年後，第一次回娘家，且擔任立法院長，這次三黨不過半，各種民意得已伸張的時刻，韓院長第一次主持的朝野協商非常圓滿，不只把過去傳言、紛紛擾擾都釐清，也訂定大年11，2月20號開議，這是歷年來最早開議的一次。

傅說，立法院基層也非常辛勞，一收完年假就要日夜趕工，因因應立法院接受行政院報告，韓國瑜協調得很圓滿，要給韓院長打100分，基本上傾聽各政黨聲音，也做到調和鼎鼐，讓大家能夠一錘定音。

傅接著表示，三黨不過半的此時此刻，民意全力伸張，讓國會不再成為橡皮圖章，成為真正能監督政府，制衡有效的力量。傅也在提起國會改革，直言國民黨率先提出國會改革法案，讓每位立委都有強大的制衡力，包括聽證、調查，不得偽證，以及不得藐視國會等等，同意權都要陽光透明，對選民負責。

傅說，朝野之間，在野黨在互相尊重情況下，有更多合作面向，國民黨是以最敞開的心情，要把所有力量集結起來，制衡強大的民進黨，把八年來的亂象導正，也把真相還給人民，對任何在野的合作協助等等，國民黨都以最大誠意看待，國民黨協商大門是敞開的，願意跟在野力量集結，也希望柯建銘好好面對社會，面對人民的間督。