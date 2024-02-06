日本東京部分地區下大雪，影響飛機起降，R東日本新幹線取消部分路線班次，羽田機場至昨（5）日晚間8時31分，也取消108個航班。DoMo集團董事長李奇嶽今表示，台灣旅客可能因為機場封閉或航機取消，被迫滯留甚至夜宿機場，DoMo集團決定釋出東京旗下民宿空房，提供台灣旅客免費住宿。

李奇嶽說，為了回饋台灣鄉親長期對DoMo的支持，即日起凡遇東京機場因大雪關閉、航班取消等，DoMo集團東京旗下民宿，包含東新宿、西新宿、百人町及東新宿DOMO HOTEL，當天所有空房都可提供限台灣籍旅客，憑電子機票免費入住，相關連繫資訊已公告於DOMO臉書。

李奇嶽表示，若是即將入住的旅客因大雪無法前往東京，主動通知客服人員，並提供班機取消的機票證明及護照，可免費延期。DoMo集團2017年獲行政院國發基金投資，2018年宜蘭DoMo獲交通部觀光署評選為「好客民宿」，馬來西亞也有營業據點。2023年也瞄準台積電熊本建廠，DoMo熊本館正在興建，預計2025年中投入市場。