歲末年終不少公司行號舉辦尾牙犒賞員工，一名女子發現多數的老闆偏愛桌菜，好奇問原因，文章吸引討論，網友點出桌菜的4大優勢，包括能控制預算、方便統整人數、控場、營造氣氛等，凝聚力較好，反觀吃Buffet大家會一直輪流離開座位夾菜，同事間很難有互動。

原PO昨（5）日於PTT女版指出，觀察到許多公司的尾牙都辦桌菜，但桌菜通常不好吃，質疑為何不選Buffet或排餐類的餐廳，讓員工自行決定要吃什麼，與其花同樣的錢，不如包餐廳讓大家吃得更開心。

貼文引發熱議，網友表示，有不少公司行號也會選擇吃Buffet，但多數時間都在排隊夾菜，只有尾牙接近尾聲、吃飽時，大家才會坐在位置上，較沒有凝聚力。

網友指，企業老闆大多偏愛桌菜，原因在於桌菜的價錢有高低之分，較好控制預算，且通常是10人1桌，方便統整人數、控場，若有抽獎活動或老闆要逐桌敬酒較容易，同事間也能有更多的互動，可營造歡樂、輕鬆的氣氛，但也有網友哀號，「我們公司舉辦尾牙吃桌菜，我還吃到確診。」