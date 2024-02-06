花蓮縣文化局美術館啟用迄今約40年，館內空間無法滿足當今使用需求，經文化局投入逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，工程在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局美術館啟用迄今約40年，館內空間無法滿足當今使用需求，加上部分硬體設備老舊，經文化局投入逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，已在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用，以「靠海的美術館」重新出發，未來更規畫朝售票經營及導覽服務目標邁進，完善整體營運模式。

花蓮美術館於1983年設置啟用，前身為花蓮縣文化中心文物陳列館，過去功能為展出文物及藝文作品，文化局2003年考量藝術家創作類型典藏數量增加及需要，將館名改為美術館，朝美術館經營方向邁進，並因應《花蓮縣文化局藝術品典藏管理要點》，逐年編列預算購藏具花蓮文化特色的藝術作品，直至2023年已累計889件館藏品。

然而，美術館建物啟用迄今約40年，建物內外硬體已老舊不堪，不敷現代美術館需求，文化局2021年底為此啟動空間轉型翻修工程，施作內容包括展間及入口大門優化、大廳空間改善、觀覽動線重塑、室內空間改造、機電管線重整、燈具更新等，並重新設計館舍新的品牌識別。

花蓮縣文化局美術館啟用迄今約40年，館內空間無法滿足當今使用需求，經文化局投入逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，工程在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用。（羅亦晽攝）

文化局指出，美術館新的品牌識別以「Hualien」、「Art」及「Museum」的英文縮寫H、A、M作為主視覺標誌，展現花蓮風景紋理，館舍定位以「靠海的美術館」為標語，利用漸層推波的線條，搭配淺海藍及海洋綠2種色系重複拉伸，讓視覺高度延展，呈現浪花拍打海岸循序漸進的既視感，呈現當代設計美學，特別的是，該設計去年更榮獲金點設計獎「年度最佳設計獎」傳達設計類獎項肯定。

花蓮縣文化局美術館啟用迄今約40年，館內空間無法滿足當今使用需求，經文化局投入逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，工程在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用。（羅亦晽攝）

文化局長吳勁毅說明美術館未來的展區規畫，1、2樓將有功能性區分，1樓為輪展區，作為開放申請展及特展使用；2樓為常設展區，為館內典藏品及在地美術史脈絡展示空間；美術館正式開館後會有一段試營運期，將建立更完善使用管理規範，逐步走向售票經營及導覽服務等，讓營運真正邁向制度化。

此外，文化局在美術館翻修期間另針對館藏內容進行盤點及翻新典藏室，17日開幕當天，將首次辦理典藏作品展，展出過去難以見天日的數百件精選藏品，並規畫4大展區，以歷史脈絡式鋪陳方式，呈現花蓮近代美術脈絡全貌。

同時還會展出被譽為鎮館之寶的畫作「颱風前‧花蓮的海」，為馳名國際的花蓮畫家葉子奇的作品，1樓則有3檔展覽聯合開幕活動，包括「九三晨課-孔依平個展」、「命運的擂台-徐祖寬創作展」、「（Mobile Temple 移鹿宮）西方傳教實錄-林祐聖創作個展」。