財政部公布11-12月統一發票中獎清冊，共開出13張千萬特別獎發票，以及17張200萬特獎發票，有民眾花費70元繳納通話費就中千萬。另外，200萬獎項中，有兩位民眾加油的發票幸運中獎，分別只花50元及94元；該獎項最低的消費金額是花16元，前往花蓮統冠生鮮超市購買物品，幸運中200萬。

花50元加油中獎的民眾在桃園市中壢區民族路上的中油CPC加油，另一位花94元加油就中獎的民眾，則是在台中市大里區中興路2段上的Smile速邁樂加油中心消費。

200萬獎項中，最低消費金額是在花蓮的統冠生鮮超市消費16元，次低則是在南投草屯鎮中興路上的佑全藥局，消費19元購買物品。另外，有民眾在台中市沙鹿大同街全聯消費218元購買食品，同樣幸運中獎。

至於眾所矚目的千萬特別獎中，有民眾在屏東潮州鎮朝昇東路全聯消費55元中大獎，另有人在高雄左營至聖路中華電信繳納通話費70元，就幸運中千萬獎項，11、12月中獎統一發票領獎期間為今年2月6日至5月6日，應在期間內到指定兌獎據點領獎。

中獎清冊曝光。（圖／財政部）

中獎清冊曝光。（圖／財政部）