知名速食品牌達美樂今（6日）爆出披薩醬檢出台灣未允許使用之農藥。衛福部食藥署公布邊境查驗不合格產品，當中包括美國進口的「達美樂披薩醬」，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg／kg，標準是不得檢出，共1萬9050公斤全數退運或銷毀。對此，業者也發表聲明。

據了解，環氧乙烷易燃易爆外，對人體也有嚴重毒性和致癌性。據國際癌症研究機構（IARC）的分類，環氧乙烷EO被列為一級致癌物。達美樂表示，「我們得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。」

達美樂強調，「我們正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。」