春節將至，彰化縣長王惠美今天上午帶著近來超夯的多多龍小提燈、萌龍福袋到醫院探視住院兒童，僅讓住院兒童及家長提前感受過年氣氛，一行人並送上滿滿的祝福，希望孩子們可以早日康復。

彰化縣長王惠美在彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、診所協會理事長吳祥富、護理師公會理事長李雅文等人陪同下，先後到彰化基督教醫院兒童醫院、秀傳紀念醫院溫馨關懷住院病童，其中在秀傳1樓大廳還有歡樂龍龍帶來精彩的表演秀，並與現場小朋友歡樂互動，現場笑聲連連。

王惠美以縣長媽媽的角色親送病童紅包及萌龍福袋，且加碼送多多龍小提燈，不僅讓病童及家長提前感受過年氣氛，也為小朋友們加油打氣，希望他們早日康復。

王惠美表示，快過年了，有些小朋友很不得已，需要住在醫院治療，為了鼓勵他們，這次準備萌龍福袋、多多龍小提燈，以及滿滿的祝福，希望孩子們可以早日康復，特別也感謝最辛苦的醫療護理人員，在過年期間還是得24小時輪班守護鄉親的健康。

彰化基督教醫院院長陳穆寬指出，目前彰基兒童醫院是全部滿床的狀態，提醒大家，農曆年節期間又遇寒流低溫來襲，容易造成呼吸道疾病、中風心血管疾病等，該院於年節期間加派人力且不打烊的維持醫療量能，一起來守護全彰化縣民的醫療健康。

彰化縣衛生局指出，萌龍福袋內的小禮物有：「萌龍」、「2024龍騰瑞氣小福袋」、「縣長媽媽祝福卡片」與「平安餅」，以及縣長特別為住院病童準備的「多多龍小提燈」，要給住院病童驚喜，祝福小朋友早日康復返家過年。