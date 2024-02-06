中天綜合台《小明星大跟班》8日晚間10點播出「民調排行榜！約會第一次就出局，這些NG行為千萬不要做」主題。陳天仁遇過約會對象總愛把前任掛嘴邊：「這個男生我跟他吃過2次飯，2次間隔3年，他都還在講前妻的事。」

陳天仁覺得約會不事先規劃行程也很讓人反感：「他突然帶我去喝藥酒雞湯，吃完後又說要給我的伴手禮忘在家要回去拿，我本來想說在家門口等一下就好，結果他又倒威士忌叫我進去坐，一直變來變去，我真的氣炸，我站起來就說要走。」

沒想到對方竟伸出狼爪：「他直接把我扛到床上，整個人壓上來，我揍了他一拳說『你再碰我，我就報警，然後上網公佈你』，他才肯讓我走。」

她也坦言沒預料對方會有這種行為：「一開始覺得這個人應該不會怎樣，因為他和前任都是圈內的，憲哥也認識，是一位姓李的男演員。」

阿虎一聽到關鍵字立馬知道對方身份：「妳應該早點公佈他的，這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」

陳天仁去年4月與大9歲的演員周孝安離婚，吳宗憲很好奇原因，她則透露：「他負面情緒比較多一點，長期下來會被影響。」 更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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