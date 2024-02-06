53歲男星小應（原名應蔚民，現名應朗丰）原是「夾子電動大樂隊」主唱，之後因演出電影《海角七號》中「水蛙」一角爆紅，不過近年來他鮮少出現在螢光幕前，日前他透露，是因2年前和前經紀人產生歧見，慘遭封殺，而這段時間他便在準備報考律師執照。

小應日前在臉書發文，坦承近年來鮮少有影視作品的原因，是2年前和前經紀人意見分歧，遭到圈內封殺「深感被封殺了！想想原因居然不是因為社會事件的負面形象，而是基本權利義務的堅持，造成可能為業界感覺的『不友善』（？）」

然而，在深入研究法律後，才意識到演藝圈中的合約問題嚴重，於是決定考取律師執照「演藝法律問題，將會浮現，若不注意，仍然用過往，人情義理，有戲演就不錯了，情緒勒索等的觀念運作，爆發的可能性將增加」如今他抱持著「上帝關一扇門，必開一扇窗」的想法，決定在走演藝圈的同時也斜槓法律專業。

事實上，小應憑藉《海角七號》爆紅後，在演藝事業高峰時期曾年收入突破百萬，不過他卻因酗酒導致事業跌至谷底，更一度困頓到一餐僅花35元，而如今他也逐漸走出低潮。