艾力克斯一家四口對於過年、過節都很有儀式感。（艾迪昇傳播提供）

結婚超過20年的艾力克斯、李詠嫻夫婦，雖然作風洋派，但每年到了農曆過年，一定會遵循上一輩傳下來的禮俗，精心布置，讓家中處處充滿新年氣息。而且每到過年，艾力克斯、李詠嫻全家人都會換穿紅色衣服，在初一那天不洗澡、不打掃，把好運留在家中。

談到招財，艾力克斯說，過年第一天一定要在每人床頭擺放2顆以上柑橘，其中一顆必須留有葉子，「因為廣東話中，柑的諧音像『金』，象徵財源滿滿」，此外柑橘下面還要壓著紅包，連壓上7天不能觸碰，讓財運、好運更加倍。

李詠嫻則說，過年時的每天早上，每個人都要穿著拖鞋，到各個房間踩出「答答答」的聲音，「這象徵錢幣一直掉的聲音，要把錢留在家中」。

李詠嫻父親是廣東人，舉凡穿紅衣、床頭擺柑橘等習俗，都源自於她父親。夫妻倆也希望過年習俗能傳承下去，規定兒女要講出4句過年吉祥話才能領紅包，艾力克斯笑說，2人個性差很多，女兒Makayla總會挖空心思說出新花樣，兒子Ryder就務實許多，每年都講一樣。

夫妻倆過節的儀式感也讓女兒耳濡目染，成為家中最愛過節的成員，舉凡中國年、中秋、端午，聖誕節、萬聖節等東西方節日，她都提早提醒，幫忙張羅粽子、湯圓、燈籠、糖果等過節用品，艾力克斯說：「Makayla很享受過節的過程，今年冬至，她一早就說要吃湯圓，還一邊說出吃湯圓的緣由與故事，真的讓我嚇一跳。」

今年過年，Makayla在美國念高中，第一次不在身邊過年，艾力克斯、李詠嫻難掩失落感，為了讓女兒在外感受過年氣氛，也滿足她愛過節的儀式感，2人早早就準備好新年大禮包，裡面備妥紅包袋、春聯等過年喜氣用品，打包好全都郵寄到美國，要讓女兒農曆年也能布置宿舍，用喜氣迎接龍年。