影后章子怡去年底閃電宣布和汪峰8年婚姻告終，恢復單身後章子怡隨即進劇組，拍攝陳可辛導演改編自真實事件的《醬園弄》，近日15秒預告搶先曝光，可見章子怡將眉毛剃光，一張臉眼神空洞又充滿殺氣的望向鏡頭，可見影后「變臉式演技」令人讚嘆不已。

由陳可辛執導的《醬園弄》改編自民初發生在上海醬園弄得一起真實殺夫案，兇手詹周氏下手13刀殺夫後又分屍，震驚當時社會，而電影預告近日曝光，起初可見一個穿旗袍的女子提著皮箱，箱子下滲著血，章子怡最後幾秒才現身，頭上包著紅色頭巾，衣服上看似被沾上鮮血，外型乍看完全不像是大家印象中的章子怡。

章子怡在《醬園弄》的造型曝光。（圖／翻攝自微博）

章子怡去年和汪峰雙雙宣布離婚，強調兩人「經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，至於主因「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛」，否認有人出軌，但外界多半把矛頭指向汪峰，最近還有傳言指汪峰已經有新女友，甚至打算四婚，引來汪峰方面火速駁斥絕無此事。

由章子怡主演的《醬園弄》，除了主打是章子怡離婚後的首部作品，將於今年上映，先前因選角也曾引來趙麗穎和楊冪爭位風波，傳聞女二「蘇青」由趙麗穎勝出，楊冪疑似客串女囚犯，最後劇組強調：「官宣全部陣容，主演排序會以其所飾角色的出場順序為準。唯望不負大家期待。」