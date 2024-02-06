OECD（經濟合作暨發展組織）把韓國2024年經濟成長率預估值，去年11月預測的2.3%下修至2.2%，較韓國央行預估的2.1%要好一點。目前，只有IMF最看好韓國今年經濟成長，預估值達2.3%。至於2024年韓國的通貨膨脹，OECD估將達2.7%，2025年可望降至2%。

韓國大煉油廠SK Innovation表示，潤滑油業務與海外石油開發項目的銷售量增加，上季淨虧較前1年同期大幅縮小至108.9億韓元，約817萬美元。不過，煉油利潤下滑和電動汽車電池業績疲弱，2023全年淨利年減71%，至5,463.3億韓元。因此，SK Innovation股價一度大跌4.64%。

韓國其它電池業者中，LG Energy Solution大跌2%，三星SDI也重挫2.71%。至於三星電子跌0.27%，SK海力士則漲1.06%。韓元兌一美元在1330.8價位附近，韓元持平沒變。