不少人會出國旅遊放鬆，一名女網友詢問，情侶一起出國會色色嗎？問題曝光以後，掀起兩派人大戰，有些人認為出國就要排滿行程，不該浪費時間在床上，但也有人認為情侶出國旅遊，會特別想要愛愛，一位女網友曝「和男友出國玩5天，4個晚上都被挖起來」。

一名女網友近日在Dcard上分享，最近看到很多人規畫出國旅行，很好奇如果是情侶出國玩，那出國旅遊的那幾天會愛愛嗎？還是每天跑行程就沒有時間，也沒有體力了呢？

貼文引起網友討論，意外掀起兩派人大戰，有些網友表示，跟伴侶一起出國旅遊過，每天因為色色拖延到許多行程，甚至還有時候會窩在飯店不想出門，「行程排好排滿，但每次都因為想要壞壞而追不上行程」、「出國5天，個晚上都被男友翻起來XX，根本沒力氣出門玩」。

但也有網友表示，如果只想愛愛，幹嘛花錢出國旅遊，又不是度蜜月，當然行程要排好排滿，每天光走路都快累死，回飯店直接睡覺，「我女友叫我不用想太多，出國踩行程會累死，根本沒時間壞壞」、「一起出國3次都沒有，每天回飯店都快累死了」。