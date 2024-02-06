胡欣男翻攝

陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

常評論時事的39歲網紅陳沂，5日下午在台北市松山區街頭，慘遭21歲黃姓男子狂毆猛踹，因一旁就是中崙消防分隊，陳沂逃進消防隊報案，松山警分局員警趕赴現場，黃渾身酒氣持續咆哮，還想衝進消防隊，並推擠員警，警方見他瘋狂不受控，將他管束帶回派出所，陳沂驗傷提告後，警方將黃依傷害罪嫌送辦。

陳沂預計6日下午在立委陪同下舉行記者會，據了解，黃姓男子辯稱自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友才施暴，沒想到竟認錯人；台北地檢署訊後諭令黃男以5萬元交保，檢警不排除黃行凶動機不單純，持續調查中。

5日傍晚，陳沂行經台北長安東路二段時，遭黃姓男子攔路搭訕，黃突然以徒手或持手機猛毆，陳沂臉、耳受傷，黃還出腳狠踹，一旁熱心民眾趕忙攔阻。警方到場，黃情緒仍激動，還想衝進消防隊找陳沂，員警攔住他，但黃對員警嗆：「你不要拉我喔！」員警見他已失控，將之管束。

警方將調閱相關監視器及黃男通聯記錄，追查黃男是單純的認錯人，還是有人預謀教唆犯案。據了解，黃曾涉入毒品案件，昨天在場還有他的周姓友人，周有勸阻黃男，警方將周依關係人帶回調查。

陳沂畢業於台北大學法律系，父親是前台北市議員，因常在網路評論時事議題而聞名，也與不少網紅唇槍舌戰過，是否因網路結怨被尋仇，仍待調查。