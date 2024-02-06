台糖瘦肉精羅生門，中央與台中檢驗結果不同，養豬協會也未驗出，擬向台中市政府提告，行政院長陳建仁今（6）日上午被問及是否也會向台中市府究責，以及複驗報告是否能趕在小年夜前公布？陳回應，除了國內食品有很好的檢驗外，進口豬肉也正在逐批檢查，目前皆未驗出瘦肉精，並強調政府會持續把關食安，希望各界不要捕風捉影。

針對這次的事件，陳建仁表示，行政院各部會在第一時間就掌握了相關訊息並展開所有檢驗工作，包括各單位及縣市政府所做的66件樣品都是完全零檢出。而台中市府昨天也把原本檢驗的肉品送到食藥署，他更要求要盡快檢驗，藉由科學來釐清真相，解除民眾不必要的疑慮，也確保養豬農戶的權益。

陳建仁也強調，在這件事情上，應該以科學的證據來論述，希望各界不要多做預測、捕風捉影，這樣反而會造成民眾恐慌。年節將至，政府除了對國內所有食品都做了很好的檢驗工作，進口豬肉也正在逐批檢查，目前為止瘦肉精都是零檢出，希望民眾可以放心，政府也會繼續維持食安。