受到栽種時天氣熱、成長期寒流衝擊，最近草莓價格看漲，林內鄉一處觀光果園的成熟草莓一夜之間消失，女園主乍看不敢相信，回家問先生才確認草莓被偷光了。

吳姓女園主說，幾個月前天氣太熱，草莓生長困難，很難照顧，上周總算看到有草莓成熟，十分高興終於有收成，準備要開園，但4日再查看，又大又紅的草莓都不見了，衝回家問先生，兩人一同查看才知道被偷採。

園主說，租2分地種草莓，今年草莓價格高，一籃2.5斤左右可賣1000至1200元，最近就要開放採果，原本很開心，結果被偷40、50籃，被偷的2區只剩綠葉，現在心情很低落。

林姓果農表示，這幾年零星傳出草莓遭偷採或草莓苗被偷，去年栽種時因10月至12月氣溫高，因熱障礙發生萎凋病，很多苗枯死，除了成本提高、產量也不多，所以草莓價格高。

斗六警方表示，已調閱監視器追查，並將加強巡邏，另也鼓勵農民自行監視器加強防竊。

林內鄉長劉姿言表示，林內觀光草莓園已有30、40年歷史，農民不斷加強種植技術，品質很不錯，甚至種出小孩子拳頭大那麼大的草莓，採收期從12月到隔年4月，歡迎春節連假來林內鄉台三線旁踏青，果農有零售也有開放自行採果。