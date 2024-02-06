網紅陳沂遭當街痛毆受傷，監視器畫面曝光，只見一名男子出手狂毆，接著死命狂踹，即便陳沂拚命閃躲仍不放過，直到見義勇為的民眾出手制止，該男子才停手逃離現場，對於有網友推測幕後藏鏡人是否為雪碧?網紅推手圤智雨緩頰﹕「雪碧根本不需要做這樣的事情」。

圤智雨指出陳沂評論時很愛消費8+9，雖然男性8+9普遍不打女人，但換作是女性就不一定，才會讓網友推測是否惹到雪碧?對此，圤智雨表示雪碧不需要做此事，因為她本身就不是8+9，從雙方一直保持良好互動關係，就能從中窺知一二，接著強調自己也曾被痛毆過，大概知道這些「遊戲規則」。

圤智雨表示就算陳沂提告，但這種事只要對方派出小弟出馬，絕對什麼錢都賺不到，倘若背後還有組織在，那更是不怕有任何案底，認為陳沂只能摸摸鼻子算了，雖然不免譴責打人終究是不對的行為，但估計陳沂經過此事件後，這段期間應該會乖上一陣子。

網友推測陳沂惹到雪碧才遭毆。（圖／本報資料照片）

陳沂就醫檢查後，耳朵和面部皆擦挫傷，警方依傷害罪將男子移送偵辦，檢方訊後以5萬元交保，目前調閱相關監視器畫面及男子通聯記錄，追查究竟是單純認錯人，還是背後另有藏鏡人預謀教唆犯案，對此，陳沂表示完全不相信對方認錯人，並透露傷勢還好，應該沒有腦震盪，不過下午將在立法委員陳菁徽、徐巧芯等人陪同下，於立法院召開記者會。

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