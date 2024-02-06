「高雄櫻花季」將於3月22、23、24日連續3天於高雄夢時代廣場舉行，繼之前公布的超強演唱陣容後，今（6日）又宣布再加碼2組海外嘉賓，韓國男團SHINee成員KEY將在第二天登場，消息一出後讓粉絲又驚又喜，而這也是他在2018年主持「M COUNTDOWN in TAIPEI」拼盤演唱會後，時隔6年再度來台，同天還有師姐BoA，讓歌迷敲碗「拜託一起跳〈Only One〉」。

KEY去年隨SHINee展開出道15周年一系列活動，發行第8張正規專輯《HARD》回歸歌壇，並推出紀念電影《My SHINee World》，雖然隊長溫流因身體問題暫停活動，他與珉豪、泰民3人仍努力填滿舞台。而他個人在2020年退伍後，也陸續推出新的音樂作品，上週剛舉辦完在首爾的2場個人演唱會「2024 KEYLAND ON ： AND ON」，不僅如此，他還憑藉好口才，活躍在《驚人的星期六》、《我獨自生活》各大綜藝節目。

夏川里美才剛在台灣辦完個人演唱會，下月又將出席「高雄櫻花季」。（摘自官方IG）

另外一個則是以一首〈淚光閃閃〉享譽國際的沖繩歌姬夏川里美，出道25年，她不僅歌聲依舊動人，儘管年過半百，外貌也十分凍齡，上周六才剛帶著個人演唱會第10度來台，下個月又將擔任「高雄櫻花季」演唱嘉賓，令歌迷大飽耳福。

「高雄櫻花季」邀請到4組韓星BoA（寶兒）、SUPER JUNIOR-D＆E、SHINee成員KEY、MAMAMOO成員華莎，以及4組日星夏川里美、卡莉怪妞、中孝介、FRUITS ZIPPER等共超過30組卡司的豪華演出陣容，目前門票已在ibon售票系統熱賣中，更多活動詳情請洽高雄啤酒音樂節官方臉書粉專查詢。