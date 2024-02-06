隨著2024總統暨立委選戰落幕，國民黨立委柯志恩以不分區第二名再度進入國會。她今（6）日在臉書貼出和8年前第一次當立委的對比圖，除了髮型出現明顯變化，外貌保養得相當好。也讓網友驚呼，「凍齡了」。

過去曾擔任第9屆立委的柯志恩，這次再度榮登第11任立法委員。因2月1日立法院履新，她也特別貼出8年前第一次上任，跟現在的對比圖，從照片中可以看到，柯志恩變化的地方僅僅只有頭髮從中長微捲變成俐落短髮。

柯志恩表示，八年前從學界踏進立法院，轉眼間再次回到同樣的地方，連站在旁邊的辦公室主任都一樣，世界真奇妙！柯提到，還記得剛到立法院時，不論什麼事都是新奇的，如今看到許多新人就像過去的自己，除了感慨韶光荏苒、也更珍惜當下。

柯志恩最後總結，「現在少了一點新奇，多了很多承擔，但依然秉持著初衷，繼續負重前行了！」而對於柯志恩PO出的照片，網友也紛紛留言表示，「風采依舊，仿佛又展現了聰穎睿智」、「現在比之前更漂亮」、「委員顏值沒變喔！一樣漂亮，活力充沛！」、「多了一份歷練，少了一分生澀」。