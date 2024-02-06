南投一名妙齡媽小美（化名）帶2名未滿5歲的兒子到夾娃娃機店，怎料2名小孩頑皮打開機台的櫥窗，拿走一桶巧克力和模型飛機，共值1000元。劉姓負責人報警後找到小美，竟恐嚇小美，稱若不賠償百倍就要讓她坐牢，小美因畏懼給付10萬元，事後反對劉男提告恐嚇，而劉男花3萬元和解，遭判有期徒刑6月，宣告緩刑2年，可上訴。

根據判決書，一名妙齡媽小美（化名）攜帶2幼子前往南投某間夾娃娃機店，而2幼子卻打開娃娃機臺之玻璃櫥窗，並伸手拿取娃娃機臺內之HELLO KITTY巧克力桶1個及模型飛機1架。劉姓負責人發現後立刻報警處理。

警方事後循線找到小美，但劉男卻在警局門口，對小美恫稱：要以商品金額100倍計算，要求賠償10萬元，如果不願意支付，會被判竊盜罪，政府還會再賠錢給他，這樣就可以拿到兩筆錢，否則妳會被抓去關。

小美心生畏懼，不得不同意賠償劉男10萬元，並相約至某家便利商店簽立和解書，陸續給付計10萬元給劉男。但小美付款後愈想愈不對，後來報警控告劉男觸犯恐嚇取財罪。

劉男遭檢方起訴，急著找小美和解，最後同意賠償3萬元，而女方也同意不再追究刑事責任。但劉男仍遭法官依恐嚇取財罪名，判處有期徒刑6月，女方也同意給予劉男緩刑並拋棄其餘求償權利，宣告緩刑2年，不另追徵價額。