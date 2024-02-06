新國會確定2月20日開議，媒體今（6）日詢問行政院長陳建仁前往備詢是否會擔心藍白陣營的砲火？他表示，行政院接受立法委員質詢，是憲法所規定，會尊重立院的議程安排。

陳建仁說，會在接下來立法院開議後的總質詢當中，向各位立委詳細說明所有的施政成果，如果有誤解的地方，也會努力澄清，不足之處也會繼續加強，希望行政院跟立法會努力攜手合作，把台灣打造成一個更溫暖、堅韌的美好國家。