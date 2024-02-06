潘若迪（右）與小S訓練核心。（東森提供）

曾國城（左）、蔡尚樺主持的《全民星攻略》，在初二推出特別節目。（東森提供）

農曆年將至，由小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，將在除夕、初一連續兩天推出特別企劃。小S、派翠克除了首次出外景到宜蘭，體驗抓泥鰍和拔三星蔥，還班底們大玩真心話大冒險，輪到潘若迪時，他提出要與小S「火車便當」，語畢就把對方抱起，訓練核心肌群，讓現場笑聲不斷。

除夕當晚的節目則邀請到戴愛玲、魏如昀、婁俊碩及派偉俊等人表演，還有多位藝人和班底們一起參與頒發「不熙娣燃燒生命獎」。阿本和劉書宏榮獲「最曖昧獎」，阿本拿到獎後忍不住爆料，其實他與劉書宏才剛吵架，起因是劉書宏曾在節目中保證這輩子只會親他一個男生，沒想到轉頭卻親了徐謀俊，讓他醋意大發。

雖然鬧矛盾，但兩人還是特地準備一段舞蹈獻給《不熙娣》，親密程度遠超乎大家想像，劉書宏最後甚至強吻阿本，嚇得對方立刻逃開，氣氛瞬間沸騰。

初二特別節目，為曾國城、蔡尚樺主持的《全民星攻略》，邀請「華麗車行組」、「婆婆可愛組」以及「表演神仙家族組」三組超強卡司來到財富大樓。身為主持人的曾國城、蔡尚樺分別換上喜氣洋洋的服裝，過年氛圍瞬間瀰漫，蔡尚樺更是穿上緊身旗袍大秀姣好身材，曾國城笑虧她：「錄特別節目穿這麼辣不是很恰當」。

由許效舜、威廉主持的《效廉出發吧！》也將於大年初二陪著觀眾前往虎林市場走春，2人特地換上財神爺服裝，拿出提前準備好的紅包發放給民眾，象徵「福氣龍給你」，2人瞬間被人群淹沒，一度無法往前走，場面相當熱鬧。

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