農曆年節將至，為使低收入獨居長輩與經濟弱勢家戶歡喜過好年，台北市社會局結合社福基金會、合作社及商業同業公會等95個民間團體一同辦理「溫馨年菜 愛心快遞」活動；預計今 年將送出2000份溫馨年菜，讓獨居長者及弱勢家庭於年節圍爐時刻，享用美味年菜過好年。

台北市秘書長李泰興表示，今年年菜贈送對象包括614位低收入獨居長者及1386戶經濟弱勢家庭，提供長者的年菜有佛跳牆、梅干扣肉、紅燒魚片、花雕醉蝦、人蔘全雞及蘿蔔糕，除了另外備有素食套組外，所有年菜均依長者咀嚼功能而精心烹調。

他說，今年中視慈善愛心基金會依往例也提供低收獨居長者每人1000元紅包，已連續17年；更感謝國際同濟會北市區、無子西瓜基金會、志玲姐姐基金會動員志工及車輛，針對行動較不便之長輩，逐一親送至長輩家中；至於提供經濟弱勢家庭的1386份年菜，則由民眾持提貨券至指定地點領取或由社工員代領發送。

李泰興提到，特別感謝財團法人中華民國唐氏症基金會，已連續11年發起「送愛募集活動」，透過民眾愛心捐募超商年菜組合，今年特別提供本市700份餐組，並由唐寶寶及心智障礙者參與包裝，創造了雙倍善的循環，也讓更多的弱勢家庭受惠。

社會局長姚淑文表示，年菜活動今年已邁入17周年，感謝民間團體一直以來對本局的信任與支持，今年所結合資金近600萬元，致受惠家庭愈來愈多；姚淑文特別呼籲，社會局在年假期間對於弱勢民眾的關懷不打烊，民眾有需要即可撥打1999市民熱線，24小時均有社工員可以出勤提供協助，另外也延續去年作為，於台北市14間警分局及90間派出所備有超商商品卡及愛心餐券，有需要的民眾均可就近向分局派出所提出申請。