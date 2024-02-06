新國會開始，藍白已經陸續提出不少國會改革方案，立法院民進黨團總召柯建銘今開記者會，批評藍白主張是「毀憲亂政 莫此為甚」，藍白提出國會調查、藐視國會罪等，又衍生提出國會特偵組，這是毫無憲法法治觀念，國會沒有司法權和調查權，請國民黨先去修憲再講。

柯建銘說，2月1日後各種不當言論充斥台灣，國會有國會權力，憲法上權力分立原則，國會沒有司法權、調查權，但藍白卻提出各項主張，這是嚴重的毀憲亂政行為，雖然2004年大法官585釋字解釋國會有調查權，但至今20年，立法院都不敢修法，因為與監委調查權有扞格，配套法律如何寫，有實際面困難，也擔心變成國會怪獸。

至於白營主張的國會聽證權，柯建銘說，聽證權是美國制度，但藍白過度衍生，加諸在台灣就是違憲，若官員到國會備詢，答非所問、反質詢就要引用聽證權，給予刑責移送法辦，這樣的行為只有北韓或中國做得出，民主國家沒有這樣的設計，這是非常嚴重的錯誤觀念，而且執迷不誤。

柯建銘也批評藍營主張的「國會特偵組」，他強調，特偵組廢掉後就想借屍還魂、變本加厲，變成國會特偵組，國會特偵組賦予國會司法權、檢察權，有嚴重的憲政衝突，希望藍營推國會改革不要一意孤行，他更遺憾傅崐萁、檢察官出身的吳宗憲講出這樣的言論。

柯建銘強調，傅崐萁近日言論，讓很多人瞠目結舌、聽不下去，傅崐萁講出，民進黨眷養的狗官、讓民進黨找不到人來當政務官，希望用這種設計箝制，凸顯藍營整黨違憲亂政，他敬告傅崐萁「難道現在是國民黨總召兼民眾黨總召，54席當作62席嗎？你們合體了嗎？黃國昌受你指揮嗎？」

柯建銘說，也許藍白沆瀣一氣，但那是另外的事，呼籲傅崐萁不要錯把台灣當作花蓮，「你是花蓮王，但台北沒有這套」，2月1日後就自得意滿，沖昏了頭，自以為掌握國會、台灣和天下，可以轉動台灣和世界，這種事癡人夢話。

對於國民黨團提到，不適任官員不應只由院長來免職，國會應該設置不適任官員，應該也有免職權， 1／2委員提案、1／3委員同意就可以，這樣可行嗎？柯建銘強調，請國民黨去修憲，憲法對於立委職責很清楚，就是修法、審預算等，「立委要擴權，請去修憲，不是異想天開，自己講自己爽的，這是貽笑大方」。

柯建銘強調，請國民黨繼續講下去，沒關係，國民黨在題目上勢在必行，大家拭目以待。