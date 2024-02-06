立院國民黨團今召開「國會改革、恢復特偵組不能拖！」記者會。（蔡宗穎攝）

立法院國民黨團6日召開「國會改革、恢復特偵組不能拖！」記者會，國民黨團首席副書記長林思銘表示，國民黨團已經擬定5大國會改革法案，開議後就會馬上提出，揭開民進黨執政8年來包含綠能光電、軍事採購、疫苗採購等弊案，「讓陽光射進國會」。

林思銘批評，民進黨執政8年來，包含綠能光電、軍事採購、疫苗採購、進口快篩試劑、雞蛋、鏡電視等弊案，上會期黨團向監察院、檢察署等提出各項檢舉卻是石沈大海，輕輕帶過，為有效監督制衡，國會必須具備強大武器，充分發揮監督職權，讓陽光射進國會。

林思銘說，國民黨團已擬定《立法院職權行使法》、《立法院組織法》等條文修正版本，開議就會提出5大改革法案，包含總統府每年定期國情報告，國會人士審查同意權，立院正副院長記名制，行政機關首長要到立院同意、聽證，建立國會調查、聽證權，訂定藐視國會罪、恢復特偵組等。

立委王鴻薇指出，1月13日選後，包含在野政黨都相繼提出國會改革方向，過去民進黨執政，有太多黑箱、黑金、舞弊，但因為當時國會民進黨一把抓，很多訊息資料無法攤在陽光下。她質疑， imB詐騙集團跟民進黨高層錯綜複雜的關係辦了嗎？痛批連民進黨立委陳亭妃去年談到88槍要有真相，都還得在臉書公開發表不自殺聲明，而就是要成立特偵組，才有真相大白的一天。

副書記長羅智強表示，三黨不過半就是改革時代開始，不管是國民黨或民眾黨都會將提出非常多改革方案，過去民主在民進黨執政下墮落，民主制衡機制不彰需要透過強化、健全國會去制衡。他指出，2016年民進黨也主張國會聽證調查，國會聽證調查在其他民主國家行之有年，要的就是誠實政治，不要像前行政院長蘇貞昌一樣，嗆立委「不要臉」，不要再三發生官員在國會殿堂說謊不用負責任，也不會發生立委調閱資料時百般刁難。

針對特偵組，羅智強說，透過特偵組或特別檢察官的設計，增加專設性單位的獨立性、超然性，減少受到來自政府，尤其行政部門干涉，他質疑，民進黨何必抗拒特偵組，他也被特偵組查過，特偵組也不會分黨派，若沒問題通過檢驗也會還你清白，民進黨若真的坦蕩蕩何必擔心特偵組設置？導致所有涉及重大利益的案子都沒辦，檢察機關只忙著辦立委徐巧芯20元的壽麵。

立委吳宗憲指出，民進黨執政後廢除特偵組，破壞司法監督，把監察委員用自己人，逃避監察院監督，現在我們希望仿照主流國家，讓國會改革後有調查權、聽政權及藐視國會罪，卻得到「擴權」的回應。他說，聽證調查權可以去彌補已經失衡的司法監督跟監察院監督。

吳宗憲說明，「國會特偵組」只是一個概念，並未違反權力分立原則，國會特偵組只是立委用調查權、聽證權等權限，經由立法監督，把個案查清楚後再交由檢察官決定起訴與否。他解釋，國會特偵組只是在司法特偵組真正恢復前的機制，最終訴求仍是恢復「司法特偵組」。

立委翁曉玲表示，雖然目前憲政體制是半首長制，然而實務運作已經偏向總統制，未來會修法希望要求總統到立院做國情報告，不讓總統當行政院長背後的「影武者」，修訂《立法院職權行使法》將相關規定「得」邀請總統改為「應」要求總統進行國情報告。

針對其他部分，翁曉玲指出，未來也要修法規定重大案子要改為「記名投票制」，並擴大人士同意權，針對重要政府機關首長任命都要經過國會同意，而針對不適任的行政首長，國會也應有「解任權」，針對有違法、失職或重大事由等，不只行政院長可以免除他們職務，或可經由立院3分之1委員提案，2分之1或3分之2同意就應該可以要求免職，真正向民意交代。