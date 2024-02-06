一名男網友分享他是一名營造業的機電工程師，今年年終領到36萬元，令不少人羨慕，但他卻決定離職跳槽，表示在公司待4年，要做的事情超多，建築物結構、法規、裝修圖等樣樣都要懂，包辦土建所長、工程師的所有工作，薪資卻與付出不成正比，連其他網友看了勸他快逃，「這工作真的是累死人不償命」。

原PO日前在Dcard發文，自稱是一名營造業的機電工程師，因為工作太忙幾個月前開始想離職，但怕年終被砍，公司試探他也不敢明講，現在拿到年終總算可以跳槽，並PO出年終獎金36萬3767元入帳明細，讓許多網友看了羨慕，勸他別離職。

但原PO補充說明，他工作量超級大，在公司4年，建築結構、裝修圖、電工，自來水排水等每樣法規都要懂，同時要管理很多事，土建所長、基層土建工程師要做的工作他都要做，大小事全包，但薪資卻不成正比，比他年輕、資歷淺的新人工作輕鬆、薪水比他更多。

原PO說，他懂現場施作，也懂法規、標單核對追加減，不僅能協助師傅、修正技師圖面的錯誤跟施工衝突，過去也當過乙方機電廠主任，有管理經驗，所以考慮離職後，有人想用高薪挖角，讓他更不想在公司繼續待下去。

聽完原PO的工作內容，網友們都改口要他快逃，「真的可以跳槽了」，還有同行留言「沒做過營建的人都以為很輕鬆，殊不知責任跟壓力高到爆炸，隨便打錯一個洞的小失誤就夠你賠幾10萬了，做過才懂這種苦」、「認識周邊營建類的朋友年終都跟原PO差不多，但他們的工作真的是累死人不償命」。