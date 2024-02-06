陳昭姿闖黨團協商開罵 柯建銘怒嗆：30年首見「潑婦罵街」 @ChinaTimes

民眾黨立委陳昭姿昨日闖入國會黨團協商，與民進黨團總召柯建銘對峙，柯在會議上更一度動怒，批評白營「是在烙兄弟嗎！」柯建銘今表示，陳昭姿這件事應該翻過這頁，他在國會30年來沒看過這種場景，陳昭姿潑婦罵街，將民進黨踩在腳底下，不可不怒。

柯建銘說，他奉勸陳昭姿不要掩耳盜鈴，不要陷黃國昌於不義，黃國昌1月31日曾講過，蓋票都沒蓋好，代表沒能力當立委，為何陳會辭黨團幹事長？為何中評會要開會？必有理由，不管如何，白營全黨挺一人，民進黨團尊重，但道理就是道理，違法就是違法，沒有協商和表決餘地，這是基本道理，請陳昭姿適可而止，爭辯下去沒有道理。

柯建銘說，黨團昨日照相時，陳昭姿衝進來，簡直是潑婦罵街，他代表民進黨團30年來沒看過這種場景，有這麼不禮貌行為，陳昭姿把民進黨踩在腳底下，不可不怒。

至於立法院長韓國瑜昨日緩頰，要求看他的眼睛。柯建銘說，「我知道韓國瑜叫我看他的眼睛，我本來想回他：『你沒看到我在眨眼睛嗎？』」但這不是息怒可以解決，這是基本立場，所以他要把立場講清楚，他帶領民進黨團，豈可容忍？

柯建銘強調，任何人踐踏民進黨，這是大是大非問題，大可不必生氣，但他一定要生氣，這是基本立場。