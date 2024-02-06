桃園市選舉委員會在官網貼出「桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立」，領銜提出此罷免案的為石頭里鄰長劉俐伶，她今天表示，該里長鮮少出現在里上，明顯失職，其母親與委任處理里上事務的陳姓男子，不但不做事，還四處檢舉里民、對里民提告，忍無可忍才提案罷免「幽靈里長」。

劉俐伶說，王子林本身在台北某知名醫院擔任心臟科醫師，根本不住在石頭里，也從未從事里民服務，他雖然有委託母親劉姓婦人及另一名陳姓男子協助里上事務，沒想到2人卻是占用公民會館當成自己家，禁止里民進入，讓原本里上的老人供餐、長照服務全中斷，有里民想進入，2人藉此製造爭端找來警察，甚至還對里民提告。

她說，劉婦和陳男四處檢舉里民、製造爭端，里民早就不堪其擾，只要與其意見不同就會被告，而里長本人完全沒與鄰長開過會，至今只舉辦過一次中秋晚會，且只通知部分里民參加，鄰長完全不知情，這次提出罷免案的包含在地10多位鄰長參與，唯一目標就是罷免「幽靈里長」。

桃園市選委會公告指出，桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立，依公職人員選舉罷免法第81條第1項、第83條第2項規定，里長罷免案之成立，應有原選舉區選舉人總數百分之10以上之選舉人連署。而石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案之連署人數應達150人。該案連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，已達上開法定連署人數，爱依法宣告罷免案成立。

王子林透過書面聲明回應，他對於罷免案感到錯愕，雖非專職里長，但除自己服務外，家人均共同投入里政服務，沒有所謂家人爭執之情事。原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，沒想到他卻逼迫自己辭職不成，即攜帶公發電腦等資料不告棄職，事後更遭查獲里辦公室關防亦遭攜走，偽造文書案件已經提出告訴經受理偵查當中。

王子林也說，當選後里政以及原先醫師業務兩頭忙，仍自任期開始至辦公室主任棄職前，完成里內通報、陳情的里政事務有44件，更於去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理。另外，罷免領銜人除為先前遭褫奪公權之前里長提名的鄰長及樁腳外，更於合法罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散佈誹謗之言論，他亦提起訴訟訴追。