台中多媒體創辦人莊文勤（文平爸爸）、文平嫂與兒子台中多媒體董事長莊子富，1家3口到台中市北屯區東山派出所提前送上伴麵禮盒。（莊文勤提供／馮惠宜台中傳真）

農曆過年即將到來，台中多媒體創辦人莊文勤今（6日）特別攜妻與子到台中市北屯區東山派出所提前送上伴麵禮盒，希望透過贈送美味麵食，向警務人員致敬，同時感謝他們1年來的辛勞與奉獻。

特別的是，這次贈麵活動的贈送單位是由台中市長盧秀燕所聘任市政顧包括莊文勤夫妻與兒子台中多媒體董事長莊子富，1家2代3人任台中市政顧問，可說是台中僅有，為展現對社會的關懷與貢獻，他們帶著「百萬網紅總統級的烹飪專家」文平嫂所精心研發的老來伴麵-小紅包禮袋送給人民保姆，希望透過捐贈行動，拋磚引玉，讓警民之間更為和諧。

莊子富指出，警察工作繁重用餐時間不固定，有時候過了餐期餐廳便當店也都休息，為了體恤他們的辛勞，送上簡單烹煮就十分美味的拌麵產品，相信在這個特殊時期，這份小小禮物不僅僅帶來了健康方便，更承載了社會大眾對於警察同仁的敬意與支援。

身為台中多媒體集團董事長的莊子富說，台中多媒體集團創立多年，在宣揚傳統文化、傳承家常美食的同時，更多的是傳播愛與關懷的種子，不僅讓這次活動更加意義非凡，也期盼各界關注更多正能量，共同建立更美好的社會，為台灣這片土地盡一分心力。