吳宗憲對小鐘的發言存有懷疑。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》8日晚10點播出「民調排行榜！約會第一次就出局，這些NG行為千萬不要做」主題。陳天仁認為，約會對象不該把前任掛嘴邊，吳宗憲則替小鐘打包票：「我跟小鐘緊密的生活在一起，他真的都沒講過前任的不好，劉畊宏也不會，但小鐘的前任會，而且還不能見面。」

小鐘很害怕第一次約會就有過度的肢體接觸：「剛開始我對她印象蠻不錯的，但她酒喝了就放很開，竟然直接坐到我的腿上說要先『驗貨』，手就直接摸我的『小小鐘』，我嚇到立刻把她推開。」

吳宗憲聽完心有存疑：「這件事死無對證，搞不好這些內容是反過來的。」小鐘發誓自己絕對沒說謊。阿虎覺得約會時穿著不得體也很NG：「有一次我約了很漂亮的女生去很名貴的餐廳吃飯，她問我可不可以幫她拍照，結果她突然就把風衣脫了，在那邊拍泳裝業配，警衛直接出來把我們趕走。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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