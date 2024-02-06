長虹今年度有4筆個案可望陸續完工，包括新店總銷43億元的「央泱長虹」、台中總銷34.4億元的長虹天擎二期「長虹天韻」、總銷29.6億元的「松德長虹」及總銷27億元的「忠孝詠吉」，完工案量上看134億元，若加上去年底完工的37億元「長虹天擎」，今年完工可交屋量體將達170億元。

長虹建設旗下長虹教育基金會以推動兒童建築美學教育為主，日前與新北市鄧公國小合作舉辦為期三天的公益建築營隊，並請來業界空間設計師徐智暖、環境設計規畫講師張金華、鄧公國小美術專業的老師陳佳瑩，打造一系列設計、實作與關心環境並行的豐富課程。

長虹教育基金會以推動兒童建築美學教育為主，執行長李如華表示，感謝鄧公國小校方的大力協助與支持，帶孩子從生活周遭環境進而認識建築。基金會也歡迎企業、大眾的贊助支持，能讓我們的公益營隊去更多的地方擴展，一同嘉惠更多的孩子。