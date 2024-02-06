英國鋼琴家卡瓦納5日在倫敦的車站直播彈奏，並大秀中華民國國旗替台灣加油。外交部今天表示，中華民國國旗代表我國民主、自由、人權、法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主自由的國際人士也支持我國。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦公開直播彈奏時，一名前往英國旅遊的大陸遊客自行入鏡，還聲稱擁有肖像權阻止其繼續直播拍攝，還要求卡瓦納必須遵守中國大陸的法律，陸客離譜的行徑隨即遭輿論撻伐。

卡瓦納5日於倫敦聖潘克拉斯車站（St. Pancras）開直播，站在鋼琴椅上手拿中華民國國旗，引來不少路人圍觀，隨後他也在臉書貼出這張照片。

對此，外交部副發言人蕭光偉在例行記者會中回應媒體詢問時強調，中華民國國旗就代表了我國民主、自由、人權、法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主自由的國際人士也支持我國。

他說，當全世界多數注意到成熟穩健的民主台灣，在國際社會上扮演越來越重要的角色，成為全球關鍵字的同時，我國也將繼續與所有理念相近的民主夥伴一起攜手前行，為全球及區域的和平、穩定及繁榮共同努力，並做出貢獻。