台中》百米追逐！霧峰警察合力攔截1380天逃逸越南移工

台中霧峰警分局仁化派出所2名員警日前中午在大里工業區執行勤務，突見1名男子騎機車違規跨越雙黃線，男子看到警察還拒檢加速逃逸，後來「犁田」自摔便棄車徒步逃逸，其中1名警專實習生洪偉詮下車以跑百米的速度緊追最終將該男子控制住，一查該男竟是越籍逃逸移工，且逃逸時間竟長達1380天。

台中霧峰警分局仁化派出所警員江俊良、警專實習生洪偉詮於日前11時執勤時，巧遇36歲越籍趙姓逃逸移工，他騎機車違規跨越雙黃線，倆人見狀欲上前攔查，沒想到趙男拒檢更加速逃逸，後來因緊張而「犁田」自摔便棄車徒步逃逸，洪偉詮見狀也奮不顧身跟著下車以跑百米的速度緊追在後，徒步跑了約100公尺後終於順利協助學長控制住該名男子。

36歲越籍趙姓逃逸移工，他騎機車違規跨越雙黃線，見警攔查，竟拒檢更加速逃逸。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

警方一查訝然發現趙男以逃逸1380天，據了解趙男是107年11月就來台工作，但於109年04月中因覺得原工作薪資過低，便離開原雇主因而遭通報為失聯移工，警方訊後依將趙男依入出國移民法移送移民署台中專勤隊收容，等待遣返。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，立法院已在2023年5月30日三讀通過入出國及移民法修正條文，其中對於外國人逾期滯留罰鍰，將從2千元到1萬元的區間，加重為1萬元到5萬元，而且管制禁止入國期間自最長3年延長為最高7年，呼籲在台逾期居留外籍人士，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關表示自願出國，也提醒國人切勿非法聘雇、媒介、容留逾期居留外籍人士，以免衍生社會治安問題。