彰化縣台76線快速公路西向13公里處，昨(5日)一輛滿載水果的小貨車遭到由黃姓男子駕駛的大貨車從後方追撞，當場被追飛墜落10多公尺高架橋，造成王姓父子雙亡。檢方會同法醫上午進行驗屍，肇事的黃男也現身殯儀館一路沉默，家屬怒斥到現在連一句道歉的話都沒有。

警方調查，王姓父子靠賣水果維生，兒子目前還有還各有一名讀大學、高中的女兒，家裡經濟狀況不佳，目前僅剩婆媳及2名女兒。據傳大女兒已經有休學打工幫忙家計的念頭。

這起事故發生在5日下午1點57分，王男駕駛小貨車滿載水果，行經台76線由東向西行，不慎遭後方46歲黃男駕駛的大貨車追撞，導致小貨車失控撞向中央迴轉道護欄後，連人帶車掉落下方縣道144號旁邊坡，因高架橋距離地面10餘公尺，小貨車嚴重變形扭曲，車上2人均重傷失去意識。

警消表示，到場時發現2人均受困車內，出動吊車將車輛拖至邊坡，才使用破壞機具將2人救出，先救出的72歲王姓老翁在現場就無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍不治，49歲王姓駕駛救出後則無意識，不過送往醫院急救後也宣告不治。據了解，小貨車上的王姓父子是從北部南下到彰化批發水果，在回程路上遇死劫。