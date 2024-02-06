年節將近，但是澎湖防衛指揮部一名放第一梯年假的志願役士官，昨早疑因負氣離開高雄家搭機來到澎湖，經家人報案協尋，在今（6日）早確認人找到了，就在營區附近的生命紀念園區樹叢內，並坐在自家車內座位上，然身體僵硬已無生命跡象，目前待檢警會同家屬相驗並釐清死因。

軍方表示，死亡士官放年假中，只知放假有回到高雄，還要到11日才收假，不清楚為何提早回到澎湖，相關肇因則宜待檢警調查釐清確認。

據了解，死亡的士官家住高雄，服役於澎湖菜園光華營區，還放年假中的他，疑因和家人大吵後，昨早突然搭乘9時30分許的飛機來到澎湖。由於士官離家後，心情不好，也與家人失聯，因此家人擔心下，就向高雄警方報案，高雄警方通報澎湖縣警局，並轉知軍方單位處理。

軍警獲報後，擔心不測，因此透過監視器追蹤士官駕駛的白色轎車，並立即在馬公本島各地全面搜尋，但最後發現畫面是在前寮附近。而家屬同時也提供男子姓名、車輛照片和車號，透過友人請當地民宿朋友協尋，看是否有接待或看到士官形跡。

但直到今早8時許 軍方人員才在菜園生命紀念公園後方樹叢，尋獲士官所駕車輛，並通報消防局說士官就鎖在車內，由警消馬公92、71車2車4人前往現場，經由右後車門打開進入車內，發現該士官身體已呈現僵硬，無呼吸、脈博，明顯已死亡，所以未送醫。

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