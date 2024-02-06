任時完窩囊演技成為話題，甚至被開玩笑讚「第一次看到連醜都演的演員」。（龍華電視提供）

韓劇《少年時代》由《熱血司祭》導演李明宇憑藉自己童年奇思妙想和朋友的真實經歷打造，由任時完、李先彬、李施優、姜惠元主演。故事聚焦於在原學校被霸凌的張秉泰（任時完飾），轉學後，卻在一夜之間變成打架王。任時完獲得去年12月演員品牌評價的冠軍，而他的窩囊演技成爲熱門話題，甚至有人開玩笑說「第一次看到連醜都演的演員」，近日他接受專訪暢聊拍攝的心路歷程。

任時完每部作品都以近乎挑戰的演技拓寬戲路，此次飾演高二生張秉泰，留着鍋蓋頭，因沒有自信始終保持害怕的眼神、蜷縮的肩膀，加上瘦弱的身體，讓觀眾一下就沉浸在他創造的情境中，首次挑戰喜劇的任時完感謝大家的喜愛，「我本來就不是搞笑的人，所以很擔心效果不是很好，現在回想起來，秉泰和我有很多相似的地方，例如偶爾的毒舌，就是忽然想說就脫口而出了；也像秉泰一樣，如果受到稱讚，心情就會變得很好，像是飄上雲端一樣。」

35歲的任時完與24歲的李施優在劇中飾演同學，外表竟看起來毫無年齡差異。任時完透露了自己的保養方法和演戲前的準備：「感謝我與生俱來的童顏，加上我注重皮膚管理，並透過運動排汗以排除廢物。我本來講釜山方言，花了很大力氣才學會首爾腔，所以明白學習其他地區方言並非易事。為了角色，我在拍攝前3個月開始接受『方言課外輔導』，甚至在扶餘生活了兩天一夜。」

喜歡威士忌出名的任時完特別提到想買台灣威士忌當作生日禮物，也被劇中好友揭露，常常請大家喝威士忌提高親密度。出道以來演過職場劇、恐怖殺人魔、懦夫高中生，展現了多樣的面貌，他說：「想要挑戰沉著內斂的愛情電影或韓劇，特別想挑戰看看用眼神描述愛情的作品，像台灣電影《我的少女時代》就是很好的作品。」

當初ZE：A（帝國之子）以台灣為開始，全面進軍亞洲市場，讓任時完對台灣有著濃厚的情感，透過專訪向台灣粉絲問好：「台灣的粉絲們，你們好啊，我非常期待能夠去台灣旅行，如果可以的話，我也很期待能在台灣舉行粉絲見面會。想念台灣的威士忌、大腸麵線和蚵仔煎還有熱騰騰的溫泉，台灣真的是個天堂。」

《少年時代》本月17日起，每週末晚間9點在龍華偶像台MOD353首播。

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