台北市信義區國父紀念館對面的仁愛路四段452巷，路邊一棵路樹今(6)日早上因不明原因突然倒塌，不偏不倚砸中底下一輛白色BMW，目前警消已經到場處理，台北市工務局、公園處人員也到場，詳細事故原因仍有待相關單位釐清。

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