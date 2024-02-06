獨》國父紀念館對面路樹倒砸中BMW 公園處人員到場釐清 12:512024/02/06 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義區國父紀念館對面的仁愛路四段452巷，路邊一棵路樹今(6)日早上因不明原因突然倒塌，不偏不倚砸中底下停在停車格中的白色BMW。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區國父紀念館對面的仁愛路四段452巷，路邊一棵路樹今(6)日早上因不明原因突然倒塌，不偏不倚砸中底下一輛白色BMW，目前警消已經到場處理，台北市工務局、公園處人員也到場，詳細事故原因仍有待相關單位釐清。 颱風路樹倒塌壓損愛車提國賠 「這因素」苦嘗敗訴 呼應地方發展推三貓計畫2.0 台北市立動物園規畫頭廷魁文史館 立法院長選舉「綠白合」爭議 蔣萬安：相信國民黨有戰力 #台北市 #信義區 #台北市公園處 #路樹 #倒塌 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京都知事小池百合子將訪北市 蔣萬安：交流4大議題 12:272024/02/04 政治 台北燈節作品「寫簡體字」惹議 觀傳局：尊重參展城市 11:132024/02/06 生活 遭一頁式廣告冒名詐騙 悠遊卡公司：持續檢舉 11:422024/02/05 生活 太平溪右岸一路通市區段4月底通車 將建2運動場地 14:222024/02/05 生活 北市「怪怪男」拿麵線、磚頭砸ATM 遭逮犯案動機交代不清 19:182024/02/04 社會 台北燈節邀日本藝術家小松美羽參展 「世人皆可成龍」燈組今亮相 20:342024/02/04 生活 傳蔣萬安將出訪美國聚焦市政議題 北市府：選項之一 10:332024/02/06 政治 北市去年停車費重複繳納13萬件 即起網站解鎖折抵功能 12:192024/02/04 生活 雙北吉祥物現身 北市體育局辦徵名送iPad 10 15:222024/02/03 生活 稽查台糖2處下游 北市衛生局帶回1品項抽驗 12:382024/02/05 生活 北市代賑工65歲生日就要失業 社會局：加強轉介服務 11:512024/02/04 生活 快到自來水園區賞櫻 初一至初五入園送精美小禮物 12:202024/02/06 生活 黑韓產業鏈再起？ 蔣萬安：人民福祉是韓國瑜最優先考量 11:542024/02/05 政治 台北花市即起至除夕中午「108小時不打烊」最推薦選購4花卉 18:302024/02/05 生活 快檢查！3張千萬發票1個月內到期 發財小7地址曝光 10:022024/02/06 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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