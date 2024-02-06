上海市6日發布《上海市落實〈全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案〉的實施方案》將聚焦8個方面，共提出117項措施。其中提到便利金融數據跨境傳輸，允許在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，金融機構可以向境外傳輸日常經營所需的數據，並支持跨國公司設立全球或區域財資中心。

該《實施方案》也提到加快服務貿易擴大開放。其中一條是便利電子支付服務提供。鼓勵商業銀行、非銀行支付機構等支付服務提供者推出電子支付系統國際先進標準。支持境外電子支付機構持牌經營，鼓勵商業銀行、非銀行支付機構與境外電子支付機構合作並提供支付結算服務，鼓勵優先使用人民幣結算。

此外，《實施方案》還提到，支持跨國公司設立全球或區域財資中心，按照中國人民銀行、國家外匯管理局安排，進一步優化現有跨境資金池、跨境資金集中運營和本外幣一體化資金池業務，並便利金融機構提供包括跨境融資、跨境併購、跨境債券等各類本外幣一體化的跨境金融服務，實現資金在上海自貿試驗區與境外間有序自由流動。

在便利金融數據跨境傳輸方面，《實施方案》提到，在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，金融機構可以向境外傳輸日常經營所需的數據，讓金融機構展開數據出境工作，應按照數據分類分級管理及數據安全工作要求，進行數據出境安全評估、個人信息保護認證和個人信息出境標準合約備案，保證重要數據和個人信息的安全。