即將迎來春節連假，超商看好西洋情人節碰上大年初五，陸續推應景商品和優惠，包括空運花束加溫戀人感情，也有飲品、霜淇淋等買1送1好康，間接療癒準備開工的上班族內心。

全家即日起至20日，指定1000間店舖開賣情人節限定金莎花束，以單顆璀璨金黃的金莎巧克力搭配精美緞帶包裝，共有四款浪漫色系可選擇，每束特價99元，現省10元。金莎巧克力系列亦推出折扣優惠，7日至20日買指定商品可享任兩件79折。全家12日也將限定開賣玫瑰鮮花，包含3株哥倫比亞空運進口玫瑰花，搭配1株迷你康乃馨，每束售價359元，共124間店舖限定販售，限量1000束，售完為止。

全家14日起至18日陸續於會員APP及實體店舖推杯裝商品優惠，會員APP優惠趣專區開放領取Let’s Café畬室醇香巧克力飲、慢煮焦糖拿鐵及私品茶草莓戀奶「加10元多1杯」優惠券；此外，還可天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券。 實體店舖同時段推出Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可「愛一起」價，2杯特價只要217元；15日至18日則可享Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵或厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1。

統一集團獻上近6萬5千朵「進口空運玫瑰花」，同步在7大品牌通路限量登場。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

統一集團今年集結7-11、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店同步獻上近6萬5千朵「進口空運玫瑰花」，此次特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。精心挑選的「經典紅色玫瑰」代表熱情與誠摯的愛情聖物，並有永垂不朽的愛情和浪漫的象徵，傳遞飛越萬里的真摯愛意。

7-11 14日至20日推出Back To Office活動，CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等多項飲品，為開工、開學民眾提振精神；思樂冰於即日起至3月5日期間周末五六日，全品項第2杯半價、購買特大杯另享有杯上驚喜「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯有獎、中獎率100％，最低可享2杯1元。

萊爾富西洋情人節推出指定草莓風味糖果巧克力任選第2件6折。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至20日推出Hi Café新品甜莓風味系列享嚐鮮價只要49元，商品包含單杯售價55元的中杯冰／熱草莓風味拿鐵、大杯冰／熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡，現打8.9折優惠；同一期間，萊爾富還有指定的草莓風味糖果巧克力享任選第2件6折；此外，3月12日前還有限量的熊熊棉花糖Hi Café加價購活動，只要於門市購買任一Hi Café全系列商品加20元，即可獲得一隻限量的熊熊棉花糖（顏色隨機，售完為止）。

OKCAFE於2月14日當天規畫阿華田聯名系列飲品享單杯7折優惠。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart的OKCAFE於2月14日西洋情人節當天，規畫阿華田聯名系列飲品優惠，凡至全台900間門市購買，任一阿華田聯名系列飲品，享單杯7折優惠。15日前，門市還推獨家情人對杯活動，看好許多情侶在情人節都喜歡用金莎來傳遞心意，今年只要來OKmart全台門市購買指定品項滿3件，即送「冰川玻璃對杯一組」；同時段亦有指定巧克力享第二件6折活動。