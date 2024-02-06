農曆春節屆，交通部公路局北區養護工程分局交控中心預估7天連假會有4波車潮，國道、省道易壅塞路段，用路人可改走替代路線，出門前記得先透過高公局路況專線1968及APP等方式查詢，或是改搭大眾運輸，可享國道客運票價及轉乘優惠。圖為高速公路局北區交控中心作業情形。（鄧博仁攝）

後天即將開始農曆春節連假，行政院長陳建仁今（6）日上午前往交通部高速公路局北區交控中心視察國道春節連假疏運辦理情形，他呼籲民眾可以主動分流避免壅塞，也希望多搭乘公共運輸工具，自行開車也可以多加利用高速公路1968 APP來掌握更完整的路況訊息。

農曆春節屆，交通部公路局北區養護工程分局交控中心預估7天連假會有4波車潮，國道、省道易壅塞路段，用路人可改走替代路線，出門前記得先透過高公局路況專線1968及APP等方式查詢，或是改搭大眾運輸，可享國道客運票價及轉乘優惠。圖為高速公路局北區交控中心作業情形。（鄧博仁攝）

陳建仁表示，高公局預估國道的車流在初一到初三為南向高峰，而初三到初五則是北返車潮高峰期，希望民眾可以多配合搭乘公共運輸工具，短途不要上國道，多利用替代道路，若是南北向長途，也可以改走台61線。

行政院長陳建仁今（6）日上午前往交通部高速公路局北區交控中心視察國道春節連假疏運辦理情形。（呂健豪攝）

另外，陳建仁也說，交通部在高鐵、台鐵以及客運等運輸提高了整備，呼籲民眾可以事先準備好自己的旅程，主動分流來避免壅塞。開車族也可以多利用高速公路1968 APP新的推播功能，來掌握更完整的路況。

交通部長王國材表示，今年春節疏運相關整備都準備好，將從高乘載讓車流減量、差別費率達到時間分流、匝道儀控管制車流量等3個方向進行國道管理，此外，也會加速事故排除的時間。

高公局長趙興華則提醒，從過去的資料顯示，春節初一到初五平均事故有200件，去年也有197件，為平日的2.4倍以上，這次春節的天候狀況將是重點，預估前幾天會有降雨情形，已經請公路警察局加強協助。

在預估車流方面，高公局表示，今年跟往年差異不大，南北向尖峰分別落在初二及初四，雙向最大量則可能是初二、初三，約為135百萬車公里。

主要壅塞路段，高公局預估，初一到初三上午為國1新竹路段、國3大溪-關西路段、國1台中-彰化路段；初三下午到初五整天易壅塞包括國1彰化-台中路段、苗栗-新竹路段等。國道5號壅塞路段則為初一到初三的南向石碇至頭城以及初二到初五北向頭城到坪林