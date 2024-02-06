藥華藥美國新團隊加入後，以數位化AI大數據導向的銷售策略，加上NCCN治療指南推薦加持，推動Ropeg在美國銷售針數有雙位數成長。但由於美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額(Deductible)，年度開始時會有需由藥廠負擔給付差額(Medicare Coverage Gap，又稱Donut Hole)，因此藥廠年初的營收會受到些許影響。若以季度來看，今年成長趨勢明確。

藥華藥指出，Ropeg全球銷售穩健提升，驅動營收持續成長。公司指出，日本病患自今年6月起可自行注射Ropeg，一次更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入日本健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

Ropeg今年也預計取得中國大陸、新加坡及馬來西亞的真性紅血球增多症(PV)藥證，進軍中國大陸及東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。