無糖豆漿、無糖全麥吐司、水煮蛋，這些民眾自以為是健康的飲食，其實可能是造成身體發炎的元兇，營養師劉馥萱表示，根據統計，牛奶、雞蛋、黃豆、小麥都列居國人前10大過敏原，對食物敏感，有可能讓身體處於長時間的慢性發炎，而誘發流鼻水、便秘、腹瀉、冒痘痘、失眠等過敏症狀。

劉馥萱在臉書粉專PO文指出，慢性食物過敏引發的身體慢性發炎，可能讓人蕁麻疹、流鼻水、打噴嚏、莫名冒痘痘、代謝失衡、水腫、肥胖、情緒低落、消化不良、脹氣、便秘、腹瀉、失眠等，表現在呼吸道、情緒、五官、消化道等各個方面。

嘉義大林慈濟醫院家庭醫學科主治醫師楊鈺雯指出，門診中確實有些患者主訴全身痠痛、腸胃不舒服、腹漲、頭暈、不明腹痛等，但做了抽血等各式生化檢查，都找不出異樣，而是在過敏原檢測中，發現是對某些食物過敏。

楊鈺雯指出，國人常見過敏性食物，有蛋黃、蛋白、牛奶、蜂蜜、堅果類，這些都是常見且營養豐富的食物，「有些人是會過敏，症狀又不是那麼明顯，是慢慢在身體發炎，造成長期不舒服。」

除了進行過敏原檢測，楊鈺雯建議民眾若懷疑對某種食物過敏，可先停吃3天，看不適症狀是否有改善，若有改善，吃了症狀又出現，這個食物就可能是過敏，日後要盡量避開。