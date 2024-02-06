春節連續假期將至，新北市經發局針對轄內13家桶裝瓦斯分裝場進行全面稽查，共查核桶裝瓦斯208桶，其中20公斤共有112桶、16公斤共有96桶，均符合灌裝重量標準。

經發局長何怡明表示，為維護市民權益及保障公共安全，除了定期稽查轄內上游桶裝瓦斯分裝場，亦不定期抽查下游桶裝瓦斯零售業，為民生需求及桶裝瓦斯重量標準把關。若經現場稽核桶裝瓦斯灌裝重量未符合「石油管理法」第19條之1規定者，將依據同法第47條第6款「處10萬元以上至50萬元以下罰鍰」並命其限期改善。

經發局提醒，使用桶裝瓦斯時，可請業者當場秤重，如發現有重量不足情形，可直接要求業者更換或向市府反映，以保障自身權益。

經發局呼籲民眾，於天氣寒冷使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，須注意瓦斯桶擺放處所之通風安全，建議熱水器應安裝於通風良好之室外陽台，並應加裝排風管，確保一氧化碳有效被排出，以避免一氧化碳中毒的憾事發生。