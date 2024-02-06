國道5號南下43.6K處，今 （6日）中午11時50分1輛小貨車與水泥預拌車發生擦撞，小貨車駕駛跟乘客受困、意識清楚，事故現場看到小貨車180度轉向護欄，車頭毀損嚴重；員警已到場處理並通知救護車到場協助，有關肇事原因尚待釐清中。