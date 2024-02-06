國5南下44K處 小貨車擦撞水泥預拌車旋轉180度倚護欄 13:182024/02/06 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號南下44K處發生擦撞。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號南下43.6K處，今 （6日）中午11時50分1輛小貨車與水泥預拌車發生擦撞，小貨車駕駛跟乘客受困、意識清楚，事故現場看到小貨車180度轉向護欄，車頭毀損嚴重；員警已到場處理並通知救護車到場協助，有關肇事原因尚待釐清中。 國道10號砂石車撞護欄 東西向回堵 賓士車迴轉不慎撞破護欄 車子掉落溪床釀2人傷 台鐵車長突昏厥在月台 冬山站急派員支援 北上列車延誤10分 #宜蘭縣 #國道5號 #水泥車 #小貨車 #擦撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 中山高員林路段10車連環撞 回堵數公里幸無人傷 12:062024/02/01 社會 騎士揪團夜衝武嶺 擦撞護欄直墜百米深谷 13:152024/02/03 社會 宜縣遊憩區除夕皆休園 太平山小年夜只開到中午 17:072024/02/04 生活 癌症長者74歲林金龍圓夢 佛光山圓明寺辦義賣畫展 20:302024/02/04 寶島 台76線小貨車遭撞飛！摔落30米高架橋下 2人命危搶救 15:202024/02/05 社會 「宜蘭輕旅好行」礁溪線、冬山線套票開賣 鼓勵搭乘大眾運輸 15:252024/02/05 生活 機車、貨車直行釀擦撞 騎士倒地腹部遭輾喪命 19:542024/02/02 社會 轎車衝出護欄翻落山坡 3女子凌晨順利獲救 09:042024/02/05 社會 小貨車司機停路肩休克 國道警CPR急救送醫不治 13:462024/02/04 社會 自小貨車疑闖紅燈撞上機車 女騎士腦部重創身亡 20:452024/02/02 社會 跑山過彎撞護欄！騎士慘摔落10公尺邊坡 22:042024/02/04 社會 獲中央核定溫泉計畫 宜蘭縣第4個溫泉區將在這 15:532024/02/05 生活 又見行人地獄！ 公車擦撞老夫妻釀慘劇 1死1重傷 19:072024/02/01 社會 稀有藍臉鰹鳥「全身油汙」暫住宜蘭 今野放再次展翅 19:042024/02/01 生活 賓士車主不適逆向撞運鈔車 網友笑稱：是要搶嗎？ 11:402024/02/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。