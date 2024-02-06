小朋友們開心體驗舞龍。（李京昇攝）

即將迎來農曆新年與龍年，苗栗市公所6日在苗栗火車站西站舉辦2024苗栗𪹚(火旁)龍記者會，有鑑於近年少子化議題，市公所今年特別搭上時事話題，邀來苗栗市大千醫院婦產科醫師團隊舞龍，象徵接生龍子龍女、婦產科「生育新龍」，傳承傳統文化同時，也鼓勵苗栗縣民龍年生龍子、龍女。

孩子們玩得不亦樂乎。（李京昇攝）

副縣長鄧桂菊等人與婦產科醫師合影留念。（李京昇攝）

國內的少子化問題一直是話題，苗栗縣近年也面臨人口流失問題，部分鄉鎮更是面臨生育過低問題，苗栗市公所搭上時事話題，邀來婦產科醫生舞龍，象徵苗栗迎龍，祈求2024年龍年能夠喜迎龍子龍女，讓苗栗縣民多生育。

受邀出席的大千醫院婦產科醫師詹德鑫表示，從去年開始已經陸續感受到龍年的火力，婦產科的產檢人數一直增加，龍年有望增產報國，相信各醫療院所也希望婦產科能夠協助為人父母生生不息、家家戶戶子嗣綿延，接生龍子龍女，婦產科「生育新龍」讓苗栗縣生育率提升。

他也跟多位護理人員提到，他們從來沒有舞龍的經驗，過去都是在街上看到舞龍，這次成為舞龍手，希望苗栗鄉親趁著龍年增產報國，最好接生應接不暇。

苗栗市代理市長葉志航、新科立委邱鎮軍、苗栗縣副縣長鄧桂菊、市民代表會主席陳仁杰、縣議員余文忠等人到場共襄盛舉。葉志航表示，苗栗火旁龍的文化背景，便是早期在農庄，各庄頭為了展示各庄的男丁人力，於是糊龍舞龍祈福，一方面透過祥龍巡庄，庇祐地方平安，一方面也是透過舞龍拜年活動，希望訓練男丁在農閒時繼續鍛鍊身體，也展示各庄頭的男丁人力，所以有一庄一龍、庄庄迎龍、火旁龍的故事背景。

鄧桂菊、邱鎮軍等人說，不管家中有沒有孕婦，也歡迎大家龍年迎龍，2024年苗栗火旁龍系列活動的龍王會，即將在農曆年後開跑，祥龍巡庄將在2月13日大年初四上午11點在卓蘭鎮峩崙廟、下午2點在大湖鄉大湖酒莊廣場；2月14日大年初五上午11點則是在頭份市永貞宮，下午2點在頭屋鄉文德宮，屆時將有祥龍巡庄參拜表演，也有藝文團隊演出，歡迎大家到各地廟口或是農會廣場迎龍。

2月18日大年初九在玉清宮廣場，則是13尾祥龍開光點睛以及貓裏客家龍選拔，2月23日正月十四傍晚5點府前路沿線道路封街，進行民俗踩街，屆時除了有火旁龍演出，也將有超過40隊的專業踩街隊伍和定點社區演出。苗栗市公所首度邀來藝想台灣劇團-大暴龍遊藝踩街，呼應龍王會主題，另外也有創意團隊身聲劇場-奇幻神獸、迪士尼經典派對、高雄內門宋江・官將首等一系列精彩表演，歡迎民眾擠爆踩街路線，讓周邊店家生意興隆。

2月24日則是火旁龍之夜，照例在經國路河濱公園的模型飛機場舉行，除了首度邀請國立體育大學舞龍隊，演出「火旁龍映像」的雙龍文創劇，還邀請國際級的即將成真火舞團隊，帶來全新創作的龍王會火舞劇，當晚也有13尾祥龍接受鞭炮洗禮，歡迎民眾一起到場感受龍王會的精彩演出與盛大場面。

而化龍返天則是在2月26日星期一晚間九點，於嘉盛里五文昌廟廣場恭送祥龍返天。苗栗市公所表示，苗栗火旁龍從市公所以官方的角色主辦至今已經邁入第26年，由於這是客庄盛事，欣逢華人期待的龍年，因此以「龍王會」為題，打造「龍王齊會、萬事興隆」的場面，也邀請全國朋友一起到苗栗迎龍王，祈求新的一年萬事興隆。