衛福部今天（6日）公布北部地區的醫學中心評鑑結果，因為分數「只差不到0.4分」太接近，因此新增台北慈濟、雙和和台大新竹分院3家，打破醫學中心家數天花板，衛福部長薛瑞元表示，今年還在進行的中部、南部等區，若分數也在0.4分內，也會「增額」，但衛福部二年內將翻修醫學中心評鑑標準，未來醫學中心要「打群架」在國際醫療合作，若一直處於競爭對手關係，無助於提升醫療水準。至於未來是否打開家數限制？他說，將由評鑑改革小組來決定。

由於2023年度的中部、南部、東部的醫院評鑑今年5月～10月才要展開，是否比照北部「同分增額」方式，也會增加醫學中心家數？薛瑞元表示，今年除了北部外，其他地區報名參加「醫學中心」評鑑醫院家數也有增加。

包括高屏區新增現在是準醫學中心的義大醫院；南區除了原本奇美、成大，也增加三家來申請，包括：台大的雲林分院、嘉義基督教醫院、大林慈濟也進來，至於東區以及、中區沒有新增參與者。

薛瑞元表示，除了北部，其他地區醫院評鑑結果預計今年12月會出爐，屆時若也出現在0.4分以內的差距，也會比照增額方式，健保提高部分負擔則為明年一月一日。

薛瑞元話鋒一轉，他指出，現階段的醫院評鑑已經近20年沒有大規模修改，醫院要達到醫學中心標準越來越多，評鑑標準要大幅翻新，預計2年內訂出醫院評鑑基準初稿，並進行試評，3年後下一輪醫學中心評鑑正式上路，不影響進行中之醫院評鑑。

薛瑞元表示，未來評鑑標準將會修改國際醫療和偏鄉醫療比重，以及參與的國際臨床試驗數，未來醫學中心的任務指標標準會越拉越高，並與現階段的國家醫療政策與時俱進。

未來要希望以「打群架」的方式來和國際合作！薛瑞元舉例，過去醫院的研究採取量化指標，例如看投稿國際期刊會被接受的有幾篇等，但之後佔比比重減少，未來會鼓勵參與國際臨床試驗，也鼓勵與國際藥廠簽約委由台灣的醫院做臨床研究，各個醫學中心一起提供臨床個案，國際藥廠才會願意跟我們合作建立臨床適合合作。