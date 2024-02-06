大腸癌為國人常見癌症，位居10大癌症發生人數第2名，每年約有1萬6千多人罹病，約6千人因此喪命，如何預防是重要議題。對此，胰臟科醫師林相宏表示，近來發現越來越多年輕族群有大腸息肉，而其與大腸癌的發生關係相當密切。他並提到，其中鋸齒狀息肉堪稱年輕大腸癌殺手，比一般腺瘤更難診斷，即使糞便潛血也不易偵測，恐在更早的階段就產生癌化，不可不慎。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文提及先前遇到的個案，1名35歲女子單純來做健檢，結果透過AI大腸鏡的協作下，竟發現一個很難診斷的鋸齒狀息肉，仔細看已達2公分大小，若這次檢查遺漏，很容易會造成「大腸間隔癌」，也就是可能在3～5年內罹患大腸癌。

至於鋸齒狀息肉和一般腺瘤有何不同？林相宏從3點來說明差異之處，首先他指出，鋸齒狀息肉容易在大腸深處、躲在皺褶裡、和正常大腸黏膜顏色相近，以及容易被黏液覆蓋，這些原因都會造成診斷困難容易漏掉。要對付上述問題，除了要有良好的清腸衛教、醫師診斷功力、儀器設備好壞外，還要有更高的技巧細心去觀察。

其次，林相宏說，跟腺瘤相比，鋸齒狀息肉恐在更早的階段就產生癌化，且好發於年輕人，已有25％的大腸癌是從此種息肉轉變而來，且有更高的淋巴轉移風險，近期也有些報導指出，年輕女性是高風險族群。

最後，林相宏表示，由於鋸齒狀息肉往往扁平，且表面光滑不容易出血又位於深層大腸，所以糞便潛血陽性率不高，有不少個案是息肉大於2公分，但糞便潛血檢測都顯示正常。

林相宏提醒，大腸癌還是與抽菸、喝酒、過多紅肉、肥胖、高醣飲食有關，預防大腸間隔癌，務必要接受高品質的大腸鏡篩檢。

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